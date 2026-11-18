המירוץ האחרון לסנאט: הדמוקרטים כבשו גם את אלסקה השמרנית
ניצחון מפתיע למפלגה הדמוקרטית נרשם הבוקר במדינה שנחשבת למעוז רפובליקני • מרי פלטולה גברה על הסנאטור המכהן דן סאליבן, בדרך להפוך לאישה הילידית הראשונה מאלסקה שתכהן בסנאט האמריקני
"הגל הכחול" בארצות הברית נמשך: הדמוקרטית מרי פלטולה הדיחה את הסנאטור הרפובליקני המכהן דן סאליבן במרוץ לסנאט באלסקה, כך מתפרסם הבוקר (רביעי). ניצחונה של פלטולה מעניק לדמוקרטים מושב נוסף במדינה שנחשבת למעוז רפובליקני ומצטרף לגל ההישגים של המפלגה בבחירות אמצע הקדנציה. כעת הדמוקרטים צפויים להחזיק ב-56 מושבים בסנאט החל מינואר.
פלטולה צפויה לעשות היסטוריה ולהפוך לאישה הילידית הראשונה מאלסקה שתכהן בסנאט האמריקני. היא גם תהיה אחת הנשים הילידיות הראשונות שיכהנו בבית העליון של הקונגרס האמריקני, לצד פגי פלנגן, סגנית מושל מינסוטה הדמוקרטית שנבחרה אף היא לסנאט במדינתה. מדובר בהישג משמעותי במיוחד עבור הדמוקרטים - דונלד טראמפ ניצח באלסקה בבחירות לנשיאות ב-2024 בפער של 13 נקודות אחוז.
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סאליבן ניסה להציג את עצמו כמחוקק יעיל יותר מפלטולה, שכיהנה לפניו בבית הנבחרים, וקשר אותה לדמויות הבכירות במפלגה הדמוקרטית, ובהן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. הוא גם תקף את הליברלים מחוץ לאלסקה וטען כי הם אינם מבינים את אורח החיים הייחודי במדינה העצומה והמרוחקת.
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מנגד, פלטולה ניסתה לבדל את עצמה מהקו הדמוקרטי הארצי. תחת הסיסמה "דגים, משפחה וחירות", היא הדגישה את תמיכתה באבטחת הגבולות, בזכות לשאת נשק ובתעשיות הנפט והגז - ענפים בעלי חשיבות כלכלית מרכזית באלסקה. היא אף פרסמה מודעות שבהן הדפה את מתקפות הרפובליקנים על עמדותיה בסוגיית זכויות הטרנסג'נדרים והצהירה כי אינה תומכת בניתוחים לשינוי מין בקרב ילדים או בהכנסת גברים לחדרי שירותים של בנות.
פלטולה, שכיהנה כנציגת אלסקה היחידה בבית הנבחרים, הייתה האישה הילידית הראשונה שנבחרה לכהן בקונגרס מטעם המדינה. היא נכנסה לתפקיד ב-2022, אך הפסידה בבחירות 2024 לרפובליקני ניק בגיץ'. למרות ההפסד, היא הצליחה אז להשיג תוצאה טובה משמעותית מזו של מועמדים דמוקרטים אחרים במדינה, נתון שסייע לבסס את מעמדה כמועמדת בעלת סיכוי ממשי לניצחון במרוץ לסנאט.
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