רצף התקלות בשירותי הטכנולוגיה נמשך: משתמשי ג'ימייל מדווחים ביממה האחרונה על עלייה במספר השיבושים בשליחה ובקבלה של הודעות דואר אלקטרוני. לפי נתוני אתר Downdetector, העוקב אחר דיווחי משתמשים על תקלות בשירותים מקוונים, מספר הדיווחים על בעיות בג'ימייל הגיע לשיא ביום שני בסביבות השעה 21:40 שעון ישראל ולאחר מכן ירד. הבוקר (שלישי) החלו הדיווחים לעלות שוב. >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

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עם זאת, בלוח מצב השירותים הרשמי של Google Workspace לא הופיעה הודעה על תקלה פעילה. נכון למועד הדיווח, גם לא נמסרה הודעה רשמית מגוגל על מקור השיבושים. הדיווחים מגיעים ימים ספורים לאחר תקלה ממושכת בשירות הדואר האלקטרוני Outlook של מיקרוסופט, אחת מפלטפורמות הדואר האלקטרוני הנפוצות בקרב ארגונים וחברות, שהשביתה חלק מהשירותים למשך כמה ימים בשבוע שעבר.