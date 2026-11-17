אחרי התקלה באאוטלוק: משתמשי ג'ימייל מדווחים על שיבושים בשליחת וקבלת מיילים
ימים לאחר השבתה ממושכת בשירות הדואר האלקטרוני של מיקרוסופט, גם משתמשי ג'ימייל מדווחים על קשיים בשליחה ובקבלה של הודעות • במקביל, אפל הודיעה כי עדכון פנימי גרם להשבתות בחלק ממערכותיה
רצף התקלות בשירותי הטכנולוגיה נמשך: משתמשי ג'ימייל מדווחים ביממה האחרונה על עלייה במספר השיבושים בשליחה ובקבלה של הודעות דואר אלקטרוני. לפי נתוני אתר Downdetector, העוקב אחר דיווחי משתמשים על תקלות בשירותים מקוונים, מספר הדיווחים על בעיות בג'ימייל הגיע לשיא ביום שני בסביבות השעה 21:40 שעון ישראל ולאחר מכן ירד. הבוקר (שלישי) החלו הדיווחים לעלות שוב.
עם זאת, בלוח מצב השירותים הרשמי של Google Workspace לא הופיעה הודעה על תקלה פעילה. נכון למועד הדיווח, גם לא נמסרה הודעה רשמית מגוגל על מקור השיבושים. הדיווחים מגיעים ימים ספורים לאחר תקלה ממושכת בשירות הדואר האלקטרוני Outlook של מיקרוסופט, אחת מפלטפורמות הדואר האלקטרוני הנפוצות בקרב ארגונים וחברות, שהשביתה חלק מהשירותים למשך כמה ימים בשבוע שעבר.
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במקביל, גם אפל דיווחה היום על שיבושים בחלק ממערכותיה. החברה מסרה כי עדכון פנימי גרם להשבתות בחלק מהמערכות במהלך שעות הבוקר, וכי רבות מהן כבר חזרו לפעול. "אנו פועלים להחזיר את המערכות הנותרות לפעילות בהקדם האפשרי", נמסר בהודעת החברה.
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