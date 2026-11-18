לאחר פרסום הדוחות: קולט קרס, מנכ"לית זמנית, סגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית הכספים של אנבידיה הודיעה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) כי דירקטוריון החברה לא ישיב את המנכ"ל היוצא ג'נסן הואנג לתפקידו. הדברים נאמרים לאחר הצהרה שפרסם הואנג, בה הודיע כי במידה ויתבקש - הוא מוכן לחזור לתפקידו.

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"הוא התפטר - והדירקטוריון קיבל את התפטרותו", ציינה, "הדירקטוריון קיבל החלטה לפיה הוא לא ישוב לחברה". יושב ראש הדירקטוריון הארווי ג'ונס ציין כי "הם קיבלו את התפטרותו - והוא אינו צפוי לחזור לתפקיד המנכ"ל". בנוסף, הודיע כי כעת, הם מחפשים אחר מנכ"ל חדש - כאשר חלק מהמועמדים עובדים בחברה, וחלקם לא.