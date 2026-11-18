דירקטוריון אנבידיה הכריע: "הואנג לא יחזור לתפקיד המנכ"ל"
מנכ"לית אנבידיה הזמנית הודיעה כי הואנג לא ישוב לתפקידו • "חבר המנהלים קיבל את התפטרותו" • במקביל: החלו חיפושים אחר מנכ"ל חדש - מתוך החברה או מחוצה לה
לאחר פרסום הדוחות: קולט קרס, מנכ"לית זמנית, סגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית הכספים של אנבידיה הודיעה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) כי דירקטוריון החברה לא ישיב את המנכ"ל היוצא ג'נסן הואנג לתפקידו. הדברים נאמרים לאחר הצהרה שפרסם הואנג, בה הודיע כי במידה ויתבקש - הוא מוכן לחזור לתפקידו.
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"הוא התפטר - והדירקטוריון קיבל את התפטרותו", ציינה, "הדירקטוריון קיבל החלטה לפיה הוא לא ישוב לחברה". יושב ראש הדירקטוריון הארווי ג'ונס ציין כי "הם קיבלו את התפטרותו - והוא אינו צפוי לחזור לתפקיד המנכ"ל". בנוסף, הודיע כי כעת, הם מחפשים אחר מנכ"ל חדש - כאשר חלק מהמועמדים עובדים בחברה, וחלקם לא.
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כזכור, הואנג פרסם אמש הודעה בה ציין כי הוא "יתכבד" לשוב לתפקיד המנכ"ל - אם הדירקטוריון יקבע כי הדבר יהיה "לטובת בעלי המניות שלנו, העובדים שלנו, החברה וארצות הברית".
עוד הוסיף: "מאז עזיבתי, ראיתי שטף של קריאות מצד עובדי אנבידיה, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות שאחזור לתפקיד המנכ"ל. עשיתי טעויות חמורות בחיי האישיים ולא עמדתי בסטנדרטים המצופים מכל אחד באנבידיה. יצרתי בעיות עבור הדירקטוריון שעליהן אני מתחרט עמוקות. אני לוקח אחריות מלאה על טעויותיי".
מספר שעות לאחר מכן, החברה פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה - הראשונים מאז פרוץ הפרשה בתחילת החודש. אנבידיה דיווחה על הכנסות של 115.8 מיליארד דולר, נתון הגבוה ב-6.3% מתחזיות האנליסטים בסקר FactSet שעמדו על 108.9 מיליארד דולר, בעוד הרווח הנקי טיפס ל-65.3 מיליארד דולר ועקף אף הוא את הציפיות. בעקבות התוצאות, מניית החברה עלתה ביותר מ-2% במסחר המאוחר.
בחודש האחרון איבדה מניית אנבידיה 30% מערכה ושווי השוק שלה ירד מיותר מ-5 טריליון דולר בתחילת אוקטובר ל-3.7 טריליון דולר כיום, מה שהוביל לאובדן תואר החברה הציבורית בעלת השווי הגבוה בעולם לטובת אפל.
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