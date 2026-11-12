עיר הבירה של הולנד והגדולה במדינה. מושכת מיליוני תיירים בכל שנה, והיא אחת מערי התיירות המובילות באירופה
יונתן רוה | 12.11.26
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