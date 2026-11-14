היבשת הגדולה ביותר בכדור הארץ מבחינת אוכלוסייה ומבחינת שטח, ומהווה 8.6% משטחו הכולל וכ-30% משטחו היבשתי.
רוני שצ'וצ'ינסקי | 14.11.26
אלון גל | 21.10.26
אלון גל | 01.09.26
נטלי הוויט | 25.08.26
נטלי הוויט | 24.08.26
רון צור | 21.08.26
עמיחי שטיין | 29.07.26
יניר ברט | 19.06.26
i24NEWS | 30.05.26
i24NEWS | 28.04.26
אלון גל | 21.04.26
אלון גל | 03.04.26
מילה סביטלמן | 26.03.26
אלון גל | 27.02.26
עמיחי שטיין | 20.02.26
נטלי הוויט | 19.02.26
i24NEWS | 25.01.26
יולי סלומון | 19.01.26
אלון גל | 19.01.26
רון צור | 11.01.26
מעיין רפאל | 09.01.26
i24NEWS | 04.01.26
יולי סלומון | 31.12.25
יולי סלומון | 21.12.25