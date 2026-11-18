יותר מחצי מיליון אמצעי לחימה: הסתיים מבצע החזרת הציוד הצבאי לצה"ל
דו"צ הודיע על סיום המבצע במסגרתו ניתן היה להשיב לצבא אמצעי לחימה, תחמושת וציוד צבאי, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתם, החזקתם או נשיאתם שלא כדין • "צעד משמעותי בשמירה על ביטחון אזרחי המדינה, בצמצום הימצאות אמצעי לחימה מחוץ למערכת הצבאית ובמניעת הגעתם לידיים הלא נכונות"
אמצעי לחימה שהוחזרו לצה"ל במסגרת מבצע החזרת הציוד צילום: דובר צה"ל
דובר צה"ל הודיע היום (רביעי) כי מוקדם יותר השבוע, הגיע לסיומו מבצע מבצע החזרת אמצעי הלחימה והציוד של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אשר החל בתחילת החודש ב-62 מוקדי איסוף ברחבי הארץ. במסגרת המבצע, הושבו אמצעי לחימה, תחמושת וציוד צבאי שהוצאו מצה"ל במהלך שירות סדיר או שירות מילואים, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתם, החזקתם או נשיאתם שלא כדין.
כעת לאחר סיום המבצע, חוזרת האכיפה והדין הפלילי בגין החזקת ציוד צבאי שלא כדין. מנתוני צה"ל עולה, כי במהלך המבצע הוחזרו כ-370 כלי נשק, כ-6,500 רימוני הלם, רימוני רסס מרגמות ומטולים, כ-15 אלף פריטי מדים, ציוד וטקסטיל וכ-3,000 אביזרים לנשק. לצידם הושבו גם כ-1,600 פריטי ציוד לחימה, בהם וסטים וקסדות, כ-430 פריטי ציוד רפואי, כ-740 מסמכים צבאיים - כ-250 אמצעי תקשוב, כ-70 סכינים, ארבעה רחפנים ואוהל צבאי מתנפח.
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ראש חטיבת הלוגיסטיקה, תת-אלוף חי כפיר מגנאזי ציין כי "בשבועות האחרונים נוכחנו בחשיבות המבצע ובצורך האמיתי שעליו הוא נותן מענה. החזרת הציוד הצבאי לידי צה"ל הוא צעד משמעותי בשמירה על ביטחון אזרחי המדינה, בצמצום הימצאות אמצעי לחימה מחוץ למערכת הצבאית ובמניעת הגעתם לידיים הלא נכונות. במסגרת המבצע הוחזרו מעל ל- 500 אלף פריטים צבאיים - יותר מהציפיות הראשוניות ואף יותר מהכמות שהוחזרה בשבועיים הראשונים של מבצעי השבה קודמים. ההיענות הרחבה מצד המשרתים ממחישה את חשיבות המבצע ואת תרומתו לביטחון המדינה. גם במבצע הזה, עם ישראל שוב התגלה בתפארתו".
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