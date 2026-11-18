דובר צה"ל הודיע היום (רביעי) כי מוקדם יותר השבוע, הגיע לסיומו מבצע מבצע החזרת אמצעי הלחימה והציוד של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אשר החל בתחילת החודש ב-62 מוקדי איסוף ברחבי הארץ. במסגרת המבצע, הושבו אמצעי לחימה, תחמושת וציוד צבאי שהוצאו מצה"ל במהלך שירות סדיר או שירות מילואים, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתם, החזקתם או נשיאתם שלא כדין.

ראש חטיבת הלוגיסטיקה, תת-אלוף חי כפיר מגנאזי ציין כי "בשבועות האחרונים נוכחנו בחשיבות המבצע ובצורך האמיתי שעליו הוא נותן מענה. החזרת הציוד הצבאי לידי צה"ל הוא צעד משמעותי בשמירה על ביטחון אזרחי המדינה, בצמצום הימצאות אמצעי לחימה מחוץ למערכת הצבאית ובמניעת הגעתם לידיים הלא נכונות. במסגרת המבצע הוחזרו מעל ל- 500 אלף פריטים צבאיים - יותר מהציפיות הראשוניות ואף יותר מהכמות שהוחזרה בשבועיים הראשונים של מבצעי השבה קודמים. ההיענות הרחבה מצד המשרתים ממחישה את חשיבות המבצע ואת תרומתו לביטחון המדינה. גם במבצע הזה, עם ישראל שוב התגלה בתפארתו".