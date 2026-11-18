תמורת מיליוני דולרים: כך קטאר השפיעה על בנקים בגרמניה
"פייננשיל טיימס" פרסם תחקיר ממנו עולה כי הבנק הגרמני "דויטשה בנק" שכר את שירותיו של בכיר קטארי, שעמד בראש גוף תקשורת בבעלות דוחא • עפ"י הדיווח, הוא הצטרף לבנק כ"יועץ לפיתוח עסקי", והתבקש לסייע בפעילות עסקית עם גופים קטאריים" • לאורך השנים, הוא הרוויח מכך מיליוני דולרים שהופקדו בשוויץ
קו הרקיע של דוחא, קטאר. ארכיון צילום: StellarD, Inc by Wikimedia Commons
הדלפת המסמכים שמטלטלת את הבנקים ברחבי העולם ממשיכה לספק כותרות. היום (רביעי) פורסם ב"פייננשיל טיימס" תחקיר, ממנו עולה כי הבנק הגרמני "דויטשה בנק" ביצע בשנת 2010 מהלך גיוס יוצא דופן, במסגרתו שכר את שירותיו של חבר בולט במשפחת המלוכה הקטארית, אשר עמד בראש סוכנות הידיעות הקטארית – גוף תקשורת בבעלות המדינה.
על פי הדיווח, השייח' ג'אבר בן יוסף בן ג'אסם א-ת'אני הצטרף לבנק הגרמני בתפקיד "יועץ לפיתוח עסקי", והתבקש "לסייע בהשגת עסקים מצד גופים קטאריים (בבעלות המדינה)". הסדר זה, שלא היה ידוע לציבור עד כה, הניב לשייח' סכומי כסף נאים במיוחד, בהם שכר חודשי בסך 80 אלף דולרים בחודש, לצד עמלות שונות על הצלחה. לאורך השנים, הבנק שילם לו מיליוני דולרים - שהופקדו בחשבון בנק בשוויץ.
מומלצים
ב"פייננשיל טיימס" ציינו עוד, כי קשריו של הבנק עם השייח' ג'אבר הם רק חלק אחד ממערכת היחסים של המוסד הפיננסי הגרמני עם קטאר - מערכת שנחשפה בעקבות הדלפת ענק של מסמכים מתוך הבנק.
המסמכים, שנבדקו על ידי העיתון "פייננשל טיימס" (FT) ומספר כלי תקשורת בינלאומיים, בהם "דראג'" (Daraj), "דר שפיגל" (Der Spiegel), "לה מונד" (Le Monde) ו-"Paper Trail Media", חושפים את עומק הקשר בין אחת השושלות העשירות בעולם לבין אחד הבנקים הגדולים באירופה, ומתארים כיצד פעילותו של "דויטשה בנק" מול משפחת א-ת'אני טשטשה את הגבולות המסורתיים שבין משקיע, לקוח וצד לעסקה.
כזכור, אתמול הודלפו יותר מ-15 מיליון מסמכים פנימיים של הבנק, חושפים התנהגות רעה, כשלים מערכתיים, חוסר יכולת, הבטחות שבורות לרפורמה בבנק וסודותיהם של כמה מלקוחותיו המיליארדרים והאוליגרכים. מדובר במיילים, חקירות פנימיות, פרוטוקולי דירקטוריון, קבצים שונים ופרטי לוחות השנה של עובדים, אשר שופכים אור חדש על הקריירה והמנהיגות של המנכ"ל כריסטיאן סווינג, מקורב פנימי שנכנס לתפקידו ב-2018 וזוכה בקרדיט נרחב על כך שהחזיר את הבנק המועד לשערוריות מהסף והביא רווחי שיא.
מהמסמכים עולה בין היתר, כי סווינג, שדחף ללקיחת סיכונים משמעותיים יותר, תוך סדרת שערוריות אליהן נקשר הבנק, הסתיר חלק מהבעיות שעלו בו - מבעלי המניות. לצד זאת, החקירה "בתוך דויטשה בנק" חושפת גם טריקים חשבונאיים, גילויים פיננסיים הגובלים בהונאה ופרטים שלא היו ידועים קודם לכן על יחסי הבנק עם הפדופיל ג'פרי אפשטיין ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
תגובות
אין עדיין תגובות. אפשר להיות הראשונים.