על פי הדיווח, השייח' ג'אבר בן יוסף בן ג'אסם א-ת'אני הצטרף לבנק הגרמני בתפקיד "יועץ לפיתוח עסקי", והתבקש "לסייע בהשגת עסקים מצד גופים קטאריים (בבעלות המדינה)". הסדר זה, שלא היה ידוע לציבור עד כה, הניב לשייח' סכומי כסף נאים במיוחד, בהם שכר חודשי בסך 80 אלף דולרים בחודש, לצד עמלות שונות על הצלחה. לאורך השנים, הבנק שילם לו מיליוני דולרים - שהופקדו בחשבון בנק בשוויץ.

הדלפת המסמכים שמטלטלת את הבנקים ברחבי העולם ממשיכה לספק כותרות. היום (רביעי) פורסם ב"פייננשיל טיימס" תחקיר, ממנו עולה כי הבנק הגרמני "דויטשה בנק" ביצע בשנת 2010 מהלך גיוס יוצא דופן, במסגרתו שכר את שירותיו של חבר בולט במשפחת המלוכה הקטארית, אשר עמד בראש סוכנות הידיעות הקטארית – גוף תקשורת בבעלות המדינה.

ב"פייננשיל טיימס" ציינו עוד, כי קשריו של הבנק עם השייח' ג'אבר הם רק חלק אחד ממערכת היחסים של המוסד הפיננסי הגרמני עם קטאר - מערכת שנחשפה בעקבות הדלפת ענק של מסמכים מתוך הבנק.

המסמכים, שנבדקו על ידי העיתון "פייננשל טיימס" (FT) ומספר כלי תקשורת בינלאומיים, בהם "דראג'" (Daraj), "דר שפיגל" (Der Spiegel), "לה מונד" (Le Monde) ו-"Paper Trail Media", חושפים את עומק הקשר בין אחת השושלות העשירות בעולם לבין אחד הבנקים הגדולים באירופה, ומתארים כיצד פעילותו של "דויטשה בנק" מול משפחת א-ת'אני טשטשה את הגבולות המסורתיים שבין משקיע, לקוח וצד לעסקה.