החברה המסחרית של בקהאם, DB Ventures, הגישה תביעה לבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק נגד Coty, שמייצרת ומפיצה שורה של בשמים ומוצרי טיפוח תחת המותג הפרטי שלו.

דיוויד בקהאם יצא למאבק משפטי נגד ענקית הביוטי הגרמנית Coty, לאחר שמוצרים הנושאים את שמו, ובהם בשמים ותכשירי טיפוח, נמצאו לטענתו למכירה בחנויות נוחות בתחנת דלק.

בתביעה נטען כי המותג של בקהאם "מזוהה ברחבי העולם עם מצוינות ועידון", וכי המוצרים הנושאים את שמו אמורים להיות "סמל ליוקרה יומיומית".

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אלא שלטענת DB Ventures, מוצרים הנושאים את שמו של בקהאם הגיעו לסל מוזלים בתוך תחנת דלק ולרשת הדיסקאונט הבריטית Poundland.

לטענת עורכי דינו של בקהאם, מכירת המוצרים במחירי דיסקאונט פגעה באופן שבו המותג נתפס ויצרה קשר בינו לבין מוצרים זולים.

במסמכי התביעה נכתב: "דמיינו את ההלם והאכזבה כש-DB Ventures גילתה שמוצרי דיוויד בקהאם מוצעים למכירה בתחנת דלק. איך זה יכול היה לקרות? ייאוש ותאוות בצע".

דורש לפחות 41 מיליון דולר

DB Ventures דורשת פיצויים של לפחות 41 מיליון דולר בטענה להפרת הסכם הרישוי. Coty, מנגד, ביקשה מבית המשפט לדחות את התביעה. החברה טוענת כי לבית המשפט בניו יורק אין סמכות לדון בתיק, וכי DB Ventures משתמשת בתביעה כדי ליצור לעצמה דרך יציאה מוקדמת מהסכם הרישוי ולהעביר את חוזי בקהאם לחברה אחרת, Interparfums.

Coty מסרה ל-AP כי היא "דוחה בתוקף את הטענות" וכי ביקשה מבית המשפט לסלק את התביעה. החברה הוסיפה כי לא תגיב מעבר לכך כל עוד ההליך המשפטי מתנהל.

חברת האם של DB Ventures, Authentic Brands, סירבה להגיב.

בקהאם, ששיחק בין היתר במנצ'סטר יונייטד ובריאל מדריד והיה קפטן נבחרת אנגליה, הפך לאחר פרישתו גם לאיש עסקים ומחזיק בבעלות משותפת על אינטר מיאמי. לפי רשימת העשירים של Sunday Times שפורסמה השנה, הונם של דיוויד וויקטוריה בקהאם מוערך בכמעט 1.2 מיליארד ליש"ט.