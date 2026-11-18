נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת היום (רביעי) בשנזן שבסין, לקראת הפסגה עם נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בזמן ששורת תקלות טכנולוגיות בארה״ב מאפילה על הניסיון של הממשל להציג עוצמה ויציבות. טראמפ הגיע לסין לאחר ביקור בפיליפינים, וביום חמישי הוא צפוי להשתתף במפגש משולש עם שי ופוטין בשולי פסגת APEC. לפי ה-AP, מדובר במפגש ראשון מסוגו בין מנהיגי שלוש המעצמות הגרעיניות.

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התקלות בארה"ב מאפילות על הביקור במקביל לנסיעתו של טראמפ, ארצות הברית התמודדה עם שורה של שיבושים טכנולוגיים במערכות ממשלתיות ופרטיות, ובהן מיקרוסופט, רשות התעופה הפדרלית, JPMorgan Chase ורשת תקשורת פנימית מסווגת של הסוכנות לביטחון לאומי. התקלות עוררו חששות בארה"ב בנוגע לחוסנן של מערכות טכנולוגיות ולפגיעויות סייבר, אולם בממשל מדגישים כי בשלב זה אין ראיות לכך שהאירועים קשורים זה לזה.

מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו אמר כי אין כל מידע המצביע על כך שהתקלות קשורות זו לזו או נגרמו בידי מדינה יריבה, האקרים או גורמים פליליים. לדבריו, לעיתים תיקון פרצות אבטחה ושדרוג מערכות גורמים בעצמם לשיבושים זמניים.

שי קיבל את טראמפ בנמל התעופה עם נחיתתו בשנזן, שי ג'ינפינג הגיע לקבל את פני טראמפ בנמל התעופה. לפי AP, מדובר במחווה הדדית לאחר שטראמפ קיבל באופן דומה את פני שי במהלך ביקורו הממלכתי בוושינגטון בספטמבר. השניים לחצו ידיים ולאחר מכן התחבקו. לעומת זאת, שי לא הגיע לנמל התעופה לקבל את פני פוטין, שנחת מוקדם יותר באותו היום.

נשיא סין שי ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאחר הנחיתה צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein

גרעין ואוקראינה על השולחן טראמפ אמר כי בכוונתו לדון עם שי ופוטין בהגבלת נשק גרעיני ובמלחמה באוקראינה.

לדבריו, הוא מאמין שנוצרה הזדמנות להתקדם לעבר סיום המלחמה, אף שבכירי ממשלו אמרו לפני הנסיעה כי אוקראינה אינה צפויה לעמוד במרכז סדר היום. טראמפ גם העלה אפשרות לפגישה נפרדת עם פוטין ולמפגש עם מנהיג צפון קוריאה קים ג׳ונג און. רוביו אמר כי הנשיא רציני בנוגע לאפשרות להיפגש, אך נכון לעכשיו לא נקבע מפגש כזה ליום חמישי. מאבק הטכנולוגיה בין ארה"ב לסין מעבר למפגש המדיני, הביקור מתקיים בצל התחרות בין וושינגטון לבייג'ינג על עליונות בתחום הבינה המלאכותית והשבבים המתקדמים.