מגישת הטלוויזיה ואשת הרפואה הבריטית ד"ר רנה הונדרקאמפ, בת 59, הפתיעה את חבריה לפאנל כשחשפה בשידור חי כי היא בהיריון עם ילדה שלישית – כמעט 40 שנה לאחר שילדה את בנה הבכור.

אחד מהם אף אמר כי הוא "מבולבל", ואחר שאל אותה אם היא רצינית. בהמשך בירכו אותה חברי הפאנל, ואחד מהם הגדיר את ההיריון "נס".

היא סיפרה כי ההיריון התאפשר באמצעות הפריה חוץ-גופית וביציות שהקפיאה בשנות ה-30 לחייה.

להונדרקאמפ בן בגיל 37 ובת בגיל 8. לדבריה, כאשר בתה החדשה תיוולד בשנה הבאה היא כבר תהיה בת 60.

אחרי חשיפת ההיריון סיפרה הונדרקאמפ כי לצד אלפי הודעות ברכה, קיבלה גם תגובות חריפות בשל גילה.

לדבריה, העוברים נבדקו לאיתור הפרעות כרומוזומליות, ובניסיון השלישי להפריה גילתה כי היא בהיריון. היא סיפרה כי העוברית "מתפתחת היטב".

בפוסט שפרסמה ברשת X הודתה למי שבירכו אותה, והוסיפה למבקרים: "לא אכפת לי מה אתם חושבים".

במאמר שפרסמה בהמשך כתבה כי היא אינה יכולה להבטיח שתהיה בחיים כאשר בתה תהיה בת 20 או 30, אך הוסיפה: "מי יכול?".

לדבריה, כאשר הפכה לאם לראשונה בגיל 21 היה לה יתרון של גיל צעיר, אך פחות הבנה של דרישות האימהות.