בגיל 59: מגישת הטלוויזיה הודיעה בשידור חי שהיא בהיריון
ד"ר רנה הונדרקאמפ, מגישת טלוויזיה בריטית, חשפה בשידור חי כי היא בשבוע ה-12 להיריון עם בתה השלישית • בנה הבכור בן 37 ובתה בת 8 • לאחר שספגה ביקורת על גילה השיבה: "לא אכפת לי מה אתם חושבים"
ד"ר רנה הונדרקאמפ צילום: GBNews/YouTube
מגישת הטלוויזיה ואשת הרפואה הבריטית ד"ר רנה הונדרקאמפ, בת 59, הפתיעה את חבריה לפאנל כשחשפה בשידור חי כי היא בהיריון עם ילדה שלישית – כמעט 40 שנה לאחר שילדה את בנה הבכור.
הונדרקאמפ, אחות מוסמכת במערכת הבריאות הבריטית ומגישה ב-GB News, הודיעה במהלך שידור ב-14 בנובמבר כי היא בשבוע ה-12 להיריון.
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"אני למעשה עומדת להיות אמא לשלושה בקרוב", אמרה בשידור, בעוד חברי הפאנל לצדה נותרו בתחילה ללא מילים.
אחד מהם אף אמר כי הוא "מבולבל", ואחר שאל אותה אם היא רצינית. בהמשך בירכו אותה חברי הפאנל, ואחד מהם הגדיר את ההיריון "נס".
בן 37, בת 8 – ותינוקת בדרך
להונדרקאמפ בן בגיל 37 ובת בגיל 8. לדבריה, כאשר בתה החדשה תיוולד בשנה הבאה היא כבר תהיה בת 60.
היא סיפרה כי ההיריון התאפשר באמצעות הפריה חוץ-גופית וביציות שהקפיאה בשנות ה-30 לחייה.
לדבריה, העוברים נבדקו לאיתור הפרעות כרומוזומליות, ובניסיון השלישי להפריה גילתה כי היא בהיריון. היא סיפרה כי העוברית "מתפתחת היטב".
הונדרקאמפ ילדה את בתה השנייה כשהייתה בת 50.
"קראו לי 'מגעילה' ו'דוחה'"
אחרי חשיפת ההיריון סיפרה הונדרקאמפ כי לצד אלפי הודעות ברכה, קיבלה גם תגובות חריפות בשל גילה.
לדבריה, חלק מהתגובות הגדירו את החלטתה להביא ילד לעולם בגיל 59 כ"אנוכית", ואחרים כינו אותה "מגעילה" ו"דוחה".
בפוסט שפרסמה ברשת X הודתה למי שבירכו אותה, והוסיפה למבקרים: "לא אכפת לי מה אתם חושבים".
במאמר שפרסמה בהמשך כתבה כי היא אינה יכולה להבטיח שתהיה בחיים כאשר בתה תהיה בת 20 או 30, אך הוסיפה: "מי יכול?".
לדבריה, כאשר הפכה לאם לראשונה בגיל 21 היה לה יתרון של גיל צעיר, אך פחות הבנה של דרישות האימהות.
"כמעט ארבעה עשורים אחר כך, יש לי פחות שנים לפניי, אבל גם את החוכמה, הסבלנות והחופש להפיק את המרב מכל רגע", כתבה.
לדבריה, בתה תיוולד למשפחה שבה היא "רצויה מאוד, מוקפת באנשים שכבר אוהבים אותה".
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