פעולת מחאה שהסתיימה בנזק של עשרות מיליוני דולרים: אזרח אירי בן 48 מואשם בהשמדת מטוס תובלה צבאי אמריקני מדגם C-130H הרקולס בשווי מוערך של כ-60 מיליון דולר בנמל התעופה שאנון שבאירלנד. לפי כתב האישום, מדובר בפעולה מתוכננת היטב, שבמהלכה הצליח החשוד לחדור למתחם המאובטח של נמל התעופה ולגרום נזק כבד למערכות המטוס.

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החשוד, דיית'י או'קוריין בן ה-48, הגיע לפי החשד לנמל התעופה ב-11 באפריל 2026. הוא הצליח לחדור את מערך האבטחה, להגיע למטוס של המשמר הלאומי האמריקני ולפרוץ את מנגנוני הנעילה שלו. לאחר מכן התבצר בתוכו באמצעות ציוד שהביא מראש, שכלל רצועות הידוק וצירי דלתות.

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על פי מסמכי החקירה, או'קוריין השחית באופן שיטתי את פנים המטוס. הוא חתך צרורות של חוטי חשמל וקווי מערכת הידראולית, פגע בקו אספקת החמצן הנוזלי, ניפץ את מדי המכשירים בתא הטייס וחורר את תעלות האוויר. לפי התביעה, הוא אף הביא עמו גליום, מתכת שעלולה לפגוע באלומיניום ולגרום נזק משמעותי למבנה המטוס. כאשר אנשי צוות המטוס שבו אליו כעבור כמה שעות, לקראת יציאתו לטיסה, הם הבחינו בחשוד מבעד לחלון תא הטייס והזעיקו את כוחות הביטחון. לפי כתב האישום, או'קוריין ניסה להימלט דרך פתח בגג המטוס. במהלך ניסיון הבריחה הוא פגע גם בחלקו החיצוני באמצעות גרזן, ושפך למכלי הדלק חומרים ועצמים שונים, ובהם כדורי מתכת.

הרשויות באירלנד עצרו אותו זמן קצר לאחר מכן. הנזק שנגרם למטוס היה כה חמור, עד שהוא הוכרז כ"טוטאל לוס" ולא ישוב לשירות מבצעי.

לפי התביעה האמריקנית, הפגיעה במטוס לא הייתה מעשה ונדליזם מקרי. או'קוריין חשוד כי הקדיש חודשים לתכנון הפעולה, למד את המבנה הטכני של המטוס, רכש את החומרים והכלים הדרושים ואף חיפש מידע על נקודות התורפה במערך האבטחה של נמל התעופה.