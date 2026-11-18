הצהרת תובע הוגשה היום (רביעי) נגד שני תושבי אילת, בהם קטין, החשודים במעורבות בהשלכת רימון הלם בלב שכונת מגורים בעיר. זאת, עם השלמת החקירה בעניינם ולאחר שמעצרם הוארך מעת לעת, לקראת הגשת כתבי אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

רגעי השלכת רימון ההלם בלב שכונת המגורים באילת. לפי סעיף 27א צילום: i24NEWS

האירוע התרחש ב-24 באוקטובר, אז התקבל במוקד 100 של המשטרה דיווח על שמיעת פיצוץ בלב שכונת מגורים באילת. שוטרי מרחב אילת שהוזעקו למקום פתחו בחקירה, ומבדיקתם הראשונית עלה כי במקום התפוצץ רימון הלם וכי שני חשודים נמלטו מהזירה.

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השלכת רימון ההלם בשכונת מגורים באילת