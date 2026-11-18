השליכו רימון הלם בשכונת מגורים באילת: הצהרת תובע נגד שני חשודים, בהם קטין
השניים, תושבי העיר, נעצרו לחקירה בעקבות דיווח למוקד 100 בסוף אוקטובר על פיצוץ שממנו נמלטו • צוות חקירה מיוחד העלה חשד כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים וחובות על רקע סחר בסמים
אדם באזיקים, אילוסטרציה (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה) צילום: יוסי זמיר/פלאש 90
הצהרת תובע הוגשה היום (רביעי) נגד שני תושבי אילת, בהם קטין, החשודים במעורבות בהשלכת רימון הלם בלב שכונת מגורים בעיר. זאת, עם השלמת החקירה בעניינם ולאחר שמעצרם הוארך מעת לעת, לקראת הגשת כתבי אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.
האירוע התרחש ב-24 באוקטובר, אז התקבל במוקד 100 של המשטרה דיווח על שמיעת פיצוץ בלב שכונת מגורים באילת. שוטרי מרחב אילת שהוזעקו למקום פתחו בחקירה, ומבדיקתם הראשונית עלה כי במקום התפוצץ רימון הלם וכי שני חשודים נמלטו מהזירה.
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לצורך הטיפול בתיק מונה צוות חקירה מיוחד, שהעלה חשד כי הרקע להשלכת הרימון הוא סכסוך עבריינים וחובות על רקע פעילות סחר בסמים. במהלך פעולות החקירה הצליח הצוות להתחקות אחר זהותם של שני החשודים ועצר אותם לחקירה, שהבשילה כאמור להגשת הצהרת התובע.
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